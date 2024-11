VIDEO – Monza-Milan, corteo e cori della Curva Sud rossonera | PM News

La Curva Sud, cuore del tifo rossonero, in corteo prima di Monza-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2024-2025. Il video

La Curva Sud Milano, cuore del tifo organizzato rossonero, in corteo nei pressi dell'U-Power Stadium di Monza prima di Monza-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma stasera alle ore 20:45. Il video del nostro inviato Stefano Bressi mostra i tifosi milanisti impegnati a marciare per la città brianzola cantando cori di sostegno nei riguardi dei rossoneri di Paulo Fonseca