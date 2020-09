VIDEO – Monza, la presentazione di Kevin-Prince Boateng

La presentazione di Boateng

VIDEO MONZA – Colpo ad effetto per il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi che punta alla Serie A: ufficiale l’acquisto di Kevi-Prince Boateng. Nella giornata di oggi, l’ex Milan si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “È la sfida più difficile della mia carriera, senza dubbio. Quando mi hanno chiamato Galliani e Berlusconi ho accettato subito: a loro non si può dire di no. Posso giocare anche da terzino, anche se forse non bene. Potevo rimanere a Firenze, ma sono abituato alle pressioni e voglio aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo di inizio anno. Bisognerà dimostrare sul campo, l’idea di calcio di Brocchi mi piace. Non sono ancora al 100%, ma voglio giocare sempre dal primo minuto. A fine settimana vedremo come starò e deciderà l’allenatore”.

Bello, inoltre, la video presentazione che il club biancorosso gli ha dedicato. Ecco il video. (fonte: canale ufficiale Monza YouTube)

