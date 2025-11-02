PIANETAMILAN i nostri video VIDEO, Milan-Roma: pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News
MILAN-ROMA
VIDEO, Milan-Roma: pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News
00:36
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a San Siro. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Roma! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 20:45 tutti in campo per Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi