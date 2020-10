Verso Milan-Roma: le parole di Pioli a Milanello

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto ieri in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Roma. La gara, valida per la 5^ giornata di Serie A, si disputerà questa sera, ore 20:45, a San Siro. Rivediamo e riascoltiamo le parole di mister Pioli in questo video con un estratto delle sue dichiarazioni pubblicato dall’account ufficiale del Milan su ‘Twitter‘.