Il Milan Primavera di Federico Guidi è sceso in campo contro l'Atalanta in un match vinto per 2-1. Ecco le parole di Ibrahimovic Jr. nel post

Nella giornata odierna, il Milan Primavera è sceso in campo al 'Puma House of Football' contro l'Atalanta, per la sfida valevole per la 27^ giornata di campionato. Il match si è chiuso sul 2-1, con i rossoneri che vincono quindi in casa. Al termine dell'incontro l'attaccante Maximilian Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole dal nostro inviato Matteo Boninsegna.