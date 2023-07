VIDEO – Milan verso gli USA: pronto al Soccer Champions Tour | PM News

Il Milan è arrivato da poco all'aeroporto di Malpensa Prime. Da qui partirà verso gli USA per prendere parte al Soccer Champions Tour 2023

Il Milan di Stefano Pioli è arrivato da pochi minuti all'aeroporto di Malpensa Prime, a Milano. Da qui partirà verso gli USA, alla volta di Losa Angeles (California) intorno alle ore 13:00 per prendere parte al Soccer Champions Tour 2023, torneo che vedrà i rossoneri impegnati in amichevole contro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Il momento dell'arrivo del Diavolo in aeroporto nel video del nostro inviato a Malpensa, Stefano Bressi