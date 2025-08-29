VIDEO – Milan, Nkunku terminate le visite mediche | PM News

Christopher Nkunku, ottavo colpo di calciomercato del Milan, è uscito dalla clinica 'La Madonnina' dopo le visite mediche con i rossoneri

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Chelsea per 37 milioni più bonus, è uscito da pochi minuti dalla clinica 'La Madonnina' di Milano, dove ha svolto le visite mediche con il club rossonero. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, ecco il momento dell'uscita di Christopher Nkunku dalla struttura medica convenzionata con il Diavolo.