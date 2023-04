VIDEO – Milan-Napoli, via alla rifinitura: c’è Kalulu | PM News

Iniziato l'allenamento di rifinitura a Milanello in vista di Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions League. Pierre Kalulu è in gruppo

È iniziato, nel centro sportivo rossonero di Milanello, l'allenamento di rifinitura del Milan di Stefano Pioli in vista della partita di domani sera a 'San Siro' contro il Napoli, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Buone notizie, come si evince dal video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi: Pierre Kalulu, infatti, che si era infortunato al polpaccio in Nazionale Under 21 con la Francia, ha iniziato in gruppo la rifinitura