VIDEO – Milan-Napoli, rifinitura in corso: ecco gli assenti | PM News

Iniziato l'allenamento di rifinitura a Milanello in vista di Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions League. Ecco tutti gli assenti

È iniziato, nel centro sportivo rossonero di Milanello, l'allenamento di rifinitura del Milan di Stefano Pioli in vista della partita di domani sera a 'San Siro' contro il Napoli, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Tra gli assenti nella rifinitura Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero fermo per un problema muscolare e quei calciatori, come Sergino Dest, Tiémoué Bakayoko, Yacine Adli, Aster Vranckx e il portiere Ciprian Tatarusanu che non figurano nella lista UEFA per le partite di Champions. Il video del nostro inviato Stefano Bressi