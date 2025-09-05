PIANETAMILAN calciomercato VIDEO – Milan, Maignan potrebbe lasciare i colori rossoneri? | PM News
CALCIOMERCATO MILAN
VIDEO – Milan, Maignan potrebbe lasciare i colori rossoneri? | PM News
Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più in bilico. Questo e tanto altro nel nuovo video pubblicato sul canale di Pianeta Milan!
Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più incerto. Secondo un'indiscrezione riportata da Stefano Bressi sul canale YouTube di Pianeta Milan, il portiere francese starebbe valutando l'ipotesi di lasciare il club rossonero.