VIDEO – Milan-Juventus, Pioli: “Siamo forti e pronti” / News

Milan-Juventus, Pioli in conferenza stampa

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – "Una partita molto importante, ma non decisiva". Parole e musica di Stefano Pioli che, in conferenza stampa, ha presentato il delicato match contro la Juventus. L'allenatore del Milan è convinto che sia difficile definire come decisivo un match a questo punto del campionato, ma è altrettanto vero che il blasone delle due squadre conferisce alla sfida un sapore del tutto particolare. La convinzione di essere forti c'è, ma non bisogna assolutamente commettere l'errore di sottovalutare i bianconeri, che arrivano da 9 scudetti consecutivi vinti e hanno giocatori fortissimi in squadra. Ecco le dichiarazioni salienti.