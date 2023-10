Video – Milan, Inzaghi: “Il record di gol in Champions? Un sogno” – PM

L’ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi, presente all'evento Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport

L’ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi, presente all'evento Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport. Ecco il video ripreso dal nostro inviato sul posto Stefano Bressi: "Da bambino speravo di fare una bella carriera, ma non mi sarei mai immagginato a quei livelli. Uno può sognare, ma se poi non fa nulla non serve. Io ho fatto di tutto per arrivare. Speravo di raggiungere il sogno del record in Champions di gol".