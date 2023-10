Video – Milan, Inzaghi: “Fine carriera? Finita nel migliore dei modi” – PM

L’ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi, presente all'evento Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport

L’ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi, presente all'evento Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport. Ecco il video ripreso dal nostro inviato sul posto Stefano Bressi: "Tante volte non capiamo quando è arrivata la fine della carriera. Io pensavo di stare ancora bene, anche a 39 anni. Poi è arrivata l'ultima partita, il gol in venti minuti sotto la Curva. Ho pensato che non ci potesse essere una miglior fine per la mia carriera. Questo fatto mi ha aiutato. Non pensavo fosse l'ultima mia partita di calcio giocato, col Milan si. Alla fine è stata una giornata bellissima".