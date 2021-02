Milan-Inter, il ritrovo della Curva Sud

Ci siamo. E’ il giorno di Milan-Inter. Come annunciato sui propri canali social, la Curva Sud si è ritrovata a San Siro per aspettare l’inizio del derby, in programma a San Siro alle ore 15. Ecco il video girato dal nostro inviato, presente fuori al Giuseppe Meazza.

