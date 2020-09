VIDEO PM – Milan in partenza dall’aeroporto di Crotone

VIDEO MILAN – Seconda vittoria consecutiva in campionato, quarta in altrettante partite considerando i due turni preliminari di Europa League. Il Milan continua a vincere e convincere e si piazza, momentaneamente, in testa alla classifica con 6 punti insieme a Napoli e Verona. Tra quattro giorni ci sarà l’importantissimo match da dentro/fuori nel playoff europeo, dunque non c’è tempo per farsi prendere dall’entusiasmo. Partenza immediata per i rossoneri dall’aeroporto di Crotone alla volta di Milano: queste le immagini del nostro inviato Stefano Bressi.

