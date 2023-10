Video – Milan, Ibrahimovic: “Leao e Balotelli non si possono paragonare” – PM

L’ex attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, presente all'evento Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport

L’ex attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, presente all'evento Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport. Ecco il video ripreso dal nostro inviato sul posto Stefano Bressi. Ibra ha parlato della partita di Leao contro il Newcaslte e il suo tacco: "Lui e Balotelli non si possono paragonare. Se fa gol li è un genio. Per questo lui è in campo e Balotelli in tribuna".