VIDEO – Milan, gli auguri della squadra a Ibrahimovic. Le parole di Pioli

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Oggi è una giornata speciale in casa Milan. Zlatan Ibrahimovic compie 39 anni. L’attaccante purtroppo non potrà festeggiare con i suoi compagni a causa del coronavirus, ma Pioli e la squadra vogliono far sentire tutta la loro vicinanza al campione svedese.

A tal proposito, Ibrahimovic ha inserito una Stories sul proprio profilo Instagram in cui si vede tutta la squadra fare gli auguri a Zlatan. Ecco le parole di Pioli: “Volevamo farti gli auguri di buon compleanno. Forse non è il caso di dire quanti anni hai…”. Ecco il video!

