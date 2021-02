VIDEO – Milan, è il compleanno di Tatarusanu: la clip di auguri | News

Milan, oggi è il 35° compleanno di Tatarusanu

Ciprian Tatarusanu, nato a Bucarest il 9 febbraio 1986, compie oggi 35 anni. Il club rossonero ha augurato buon compleanno al portiere rumeno con questo video pubblicato sui propri social ufficiali. Tatarusanu ha firmato per il Milan la scorsa estate, acquistato dai francesi dell’Olympique Lione per 500mila euro. Fin qui, in rossonero, l’ex Fiorentina ha giocato 5 partite e subito 5 gol tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.