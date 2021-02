VIDEO – Milan, è il compleanno di Calhanoglu! La clip di auguri | News

Gli auguri del Milan a Calhanoglu per i suoi 27 anni

Hakan Calhanoglu, fantasista turco al Milan dall’estate 2017, compie oggi 27 anni. Il calciatore, ex Amburgo e Bayer Leverkusen, è nato infatti a Mannheim (Germania) l’8 febbraio 1994. Ieri, in occasione di Milan-Crotone 4-0, ha fornito due assist ad Ante Rebić per altrettanti gol rossoneri. Il Milan, per augurare buon compleanno a Calhanoglu, ha pubblicato questo video sui propri canali social ufficiali in collaborazione con lo sponsor ‘Banco BPM‘.