VIDEO Milan – Donnarumma, tuffi in barca in attesa del rinnovo / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Finalmente relax. Dopo i mesi chiusi in casa e le settimane ad altissima intensità sul campo, ora è tempo di vacanza per i giocatori del Milan. Qualcuno non ha alcun pensiero, qualcuno invece deve pensare al rinnovo. Come Gianluigi Donnarumma. Il portierone è in scadenza nel 2021 e ovviamente il Milan non vuole arrivare a gennaio con il 99 in scadenza.

Il rinnovo, però, sembra essere molto vicino. Donnarumma vuole fortemente rimanere al Milan, dove sta benissimo, e il Milan non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare. Nelle prossime settimane, con ogni probabilità, ci saranno contatti per raggiungere un accordo.

Nel frattempo, comunque, Gigio non si preoccupa e si rilassa in barca, tra sole e tuffi. Con lui in vacanza, tra l’altro, c’è anche il capitano Alessio Romagnoli. Ecco un video pubblicato sui social in cui Donnarumma si tuffa in acqua dalla barca, proprio come fa tra i pali in difesa della porta milanista.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>