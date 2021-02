VIDEO – Milan, Calabria is ‘on fire’: super gol di testa in allenamento

Milan, il super gol di Calabria

Davide Calabria è uno dei protagonisti della stagione del Milan fino a questo momento. Dopo aver superato dei momenti difficili, il terzino destro rossonero è cresciuto in maniera esponenziale. Un grande rendimento anche in zona gol, con due reti già realizzate in campionato e diverse situazioni in cui si sta rendendo pericoloso nelle ultime partite. A testimoniare questo suo ‘vizietto’ il gol in tuffo testa di oggi in allenamento. Un gesto tecnico che i compagni di squadra hanno particolarmente apprezzato. Ecco il video.

