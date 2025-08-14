VIDEO – Milan, Athekame sbarca a Milano: le prime immagini | VIDEO

Il settimo colpo del mercato rossonero è appena atterrato a Milano. Zachary Athekame è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan

Zachary Athekame è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il terzino destro è appena atterrato a Milano (aeroporto Linate) ed è pronto a vestire la maglia rossonera. Oggi visite mediche e poi la firma sul contratto annuale. Ecco il video del suo arrivo.