CALCIOMERCATO MILAN
VIDEO – Milan, Athekame in clinica per le visite mediche | PM News
Zachary Athekame, settimo colpo di calciomercato del Milan, è arrivato alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche con i rossoneri
Zachary Athekame, terzino destro del 2004 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dallo Young Boys per circa 10 milioni di euro, è arrivato da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove svolgerà le visite mediche con il club rossonero. Nel video ecco il momento dell'arrivo di Luka Modric nella struttura medica convenzionata con il Diavolo.