VIDEO – Maradona e quel siparietto con Maldini: “Torni al Milan?”

Ultime Notizie Video Milan: Maradona e Maldini

VIDEO MILAN – Notizia drammatica che sconvolge il mondo del calcio e non solo. In redazione, infatti, è arrivata un’ultima ora da brividi: Diego Armando Maradona è morto.

Per ricordarlo, vogliamo proporre un siparietto che può strapparci un sorriso. Maradona e Maldini, tanti anni fa, si sono incontrati in Russia in occasione della finale di Coppa del Mondo tra Francia e Croazia. L’argentino chiede a Maldini “Torni al Milan?” con fare super affettuoso. Sì Diego, Paolo è tornato al Milan. Messaggio di cordoglio anche da parte di Ruud Gullitt. Ecco cosa ha scritto. VAI ALLA NOTIZIA>>>