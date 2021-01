Milan, le prime parole di Mandzukic in rossonero

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Mario Mandzukic, nuovo attaccante del Diavolo, carico e determinato a fare bene con il Milan in questa sua nuova avventura italiana. Rivediamo e riascoltiamo, dunque, le parole di Mandzukic ai microfoni di ‘Milan TV‘ in questo video diffuso dal club di Via Aldo Rossi sui propri canali social ufficiali.