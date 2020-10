Milan, la prima intervista rossonera di Hauge

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Jens Petter Hauge, nuovo acquisto rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘. Il Milan lo ha prelevato per 4,5 milioni di euro, a titolo definitivo, dal Bodø/Glimt. Ecco le prime dichiarazioni di Hauge, esterno offensivo norvegese, classe 1999, in questo video pubblicato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali.