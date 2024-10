VIDEO – Fiorentina-Milan, squadra in partenza. C’è Camarda | PM NEWS

Fiorentina-Milan, gara valida per la 7^ giornata di campionato di Serie A 2024-25. Rossoneri in partenza. C'è anche Camarda con la squadra

Fiorentina-Milan, gara valida per la 7^ giornata di campionato di Serie A 2024-25. Rossoneri in partenza. C'è anche Francesco Camarda con la squadra. La punta è stata convocata per l'assenza dell'infortunato Jovic. Out anche Calabria e Loftus-Cheek. Dal Milan Futuro presenti anche Jimenez e Zeroli. Ecco il video dalla 'Stazione Centrale' di Milano, dal nostro inviato Stefano Bressi.