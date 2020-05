VIDEO – Ecco le tre nuove maglie della stagione 2020/21 / Milan News

VIDEO MILAN NEWS – Maggio è arrivato e come di consueto, nonostante quest’anno il campionato sia fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, sono arrivate anche le anteprime delle nuove maglie per la prossima stagione. Il Milan, il cui sponsor tecnico è Puma, avrà come sempre tre divise a disposizione.

La prima, ovviamente, a strisce rossonere. Sette in totale, di cui 3 rosse (tra cui quella centrale) e 4 nere. Larghezza media. Posizionamento e grandezza ricordano quelle della stagione 2010/11. La particolarità è nelle maniche, completamente nere, come nei primi anni 2000. Il vero dettaglio, tuttavia, sta nel ricamo, che richiama la pavimentazione del Duomo di Milano. Più tradizione per la seconda maglia, completamente bianca.

Anche per al terza ritorno al passato: un blu molto particolare, che ricorda quello del 1995/96. Nella video news tutte le foto di maglie e pantaloncini. Scopri di più e LEGGI LA NOTIZIA CON TUTTE LE FOTO >>>

