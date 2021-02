VIDEO – Derby Milan-Inter, la Curva Sud canta a squarciagola: il coro

Derby Milan-Inter, il coro della Curva Sud fuori da San Siro

Manca davvero poco al fischio d’inizio del derby Milan-Inter, valido per la 23^ giornata di Serie A. Un match di alta classifica come non succedeva da 10 anni, con le due squadre ai primi due posti in campionato. Vista l’impossibilità di entrare allo stadio per ovvi motivi, la Curva Sud ha deciso comunque di sostenere i rossoneri, presentandosi a Milanello nella giornata di ieri e a San Siro quest’oggi. In questo video del nostro inviato Enrico Ianuario, ecco i supporters rossoneri scatenati, che cantano a squarciagola un coro in particolare. Ecco la probabile formazione di Stefano Pioli: praticamente scelti i titolari >>>