VIDEO – Derby Milan-Inter, per Leao personalizzato sul campo | PM News

In corso l'allenamento di rifinitura dei rossoneri di Stefano Pioli a Milanello alla vigilia di Milan-Inter, il derby di Milano valido per le semifinali di andata della Champions League 2022-2023 e in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Rafael Leao, attaccante del Diavolo, non sta svolgendo la seduta con i compagni di squadra; il portoghese, al contrario, come testimoniato dal video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, sta svolgendo una seduta di lavoro personalizzato sul campo