VIDEO – Crotone-Milan 0-3: nel 2017 in gol Kessié, Cutrone e Suso

2017, Crotone-Milan 0-3: in rete Kessié, Cutrone e Suso

CROTONE-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – L’ultimo Crotone-Milan in Serie A è del 20 agosto 2017: finì 0-3 per il Diavolo con i gol di Franck Kessié, Patrick Cutrone e Jesús Suso nei primi 23′ di gioco. In alto, vediamo il video pubblicato dal club rossonero sui propri canali social con gol e highlights. In basso, il tabellino completo di quel Crotone-Milan allo ‘Scida‘.

CROTONE MILAN 0-3

Marcatori: Kessie al 6’, Cutrone al 18’, Suso al 23’ p.t.

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Cabrera, Martella; Rohden (dall’11 s.t. Nalini), Barberis, Mandragora, Stoian (dal 26 s.t. Izco); Trotta (dall’8’ p.t. Dussenne), Budimir. A disposizione: Festa, Viscovo, Kragl, Sulijc, Sampirisi, Ajeti, Crociata, Simy. Allenatore: Nicola.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti (dal 23’ s.t. Abate), Musacchio, Bonucci, Rodríguez; Kessié, Locatelli (dal 33’ s.t. Mauri), Çalhanoglu; Suso, Cutrone (dal 17’ s.t. Silva), Borini. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Calabria, Zapata, Montolivo, Antonelli. Allenatore: Montella.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Espulsi: Ceccherini al 4’ p.t.