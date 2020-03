VIDEO – Vincenzo Montella, ex allenatore di Milan e Fiorentina, ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram un video in cui fa un appello importante per fronteggiare l’emergenza coronavirus: “Aiutiamo lo Spallanzani a combattere il Coronavirus. Come? Con una donazione, piccola o grande che sia. Aiutiamo chi ci sta aiutando”.

