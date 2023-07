VIDEO – Milan, Chukwueze ha firmato il suo contratto | PM News

Samuel Chukwueze sta per diventare ufficialmente un giocatore del Milan. Ha firmato il contratto e lasciato la sede del club rossonero

Samuel Chukwueze, esterno offensivo nigeriano classe 1999, sta per diventare - anche ufficialmente - un calciatore del Milan. Manca, infatti, soltanto il comunicato del club rossonero per dichiarare 'fatto' il settimo acquisto di questa campagna trasferimenti del club meneghino. Chukwueze ha firmato da poco in sede il contratto che lo legherà al Milan e, come si evince dal video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, ha lasciato 'Casa Milan' da qualche istante. Ufficialità dell'acquisto dal Villarreal in arrivo