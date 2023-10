VIDEO – Borussia Dortmund-Milan, torello nella rifinitura di Milanello

A Milanello allenamento di rifinitura in vista di Borussia Dortmund-Milan di domani sera in Champions League. Le immagini del torello

È in corso dalle ore 10:55 a Milanello l'allenamento di rifinitura del Diavolo di Stefano Pioli in vista di Borussia Dortmund-Milan, partita della seconda giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma domani sera alle ore 21:00 al 'Signal Iduna Park'. Ecco qui alcune immagini del torello dei giocatori rossoneri nel video