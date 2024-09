VIDEO – Bayer Leverkusen-Milan, allenamento di rifinitura a Milanello

In corso l'allenamento di rifinitura, a Milanello, dei rossoneri di Paulo Fonseca in vista di Bayer Leverkusen-Milan di Champions League

È in corso, dalle ore 11:15, l'allenamento di rifinitura, a Milanello, dei rossoneri di Paulo Fonseca in vista di Bayer Leverkusen-Milan, seconda partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 in programma domani sera, alle ore 21:00, alla 'BayArena'. Nel video, alcune immagini dalla seduta, principalmente sugli esercizi di tecnica