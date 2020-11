VIDEO – 4 novembre 2003, Bruges-Milan 0-1: la volée di Kaka

Bruges-Milan del 2003 decisa dal gran gol di Kaka

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Esattamente 17 anni fa, il 4 novembre 2003, in Belgio, il giovane Ricardo Kaka decideva Bruges-Milan di Champions League con un euro-gol. Il brasiliano, con un Milan ridotto in dieci uomini per l’espulsione di Alessandro Nesta, realizzò la rete della vittoria del Diavolo nel finale. Rivediamo tutto in questo video pubblicato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali.

BRUGES-MILAN 0-1

Marcatori: 86′ Kaka

BRUGES (4-2-3-1): Verlinden; de Cock, Rozehnal, van der Heyden; Clément (77′ Sæternes); Gvozdenović, Maertens; Simons, Čeh (62′ Stoica), Verheyen; Mendoza. A disposizione: Butina, Englebert, Serebrennikov, Martens, Lange. Allenatore: Sollied.

MILAN (4-3-1-2): Dida; Cafu, Nesta, P. Maldini (35′ Costacurta), Pancaro; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kaka (87′ Ambrosini); Shevchenko, Tomasson (42′ Šimić). A disposizione: Abbiati, Rui Costa, Brocchi, Rivaldo. Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Fandel (Germania)

Espulsi: Nesta (M) al 37′ per doppia ammonizione.