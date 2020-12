VIDEO – 21 dicembre 1997, debutto di Ganz con il Milan | Serie A News

Milan-Bologna 0-0: 23 anni fa l’esordio di Ganz in rossonero

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Maurizio Ganz, oggi tecnico del Milan Femminile, esordì con la maglia del Diavolo in occasione di Milan-Bologna 0-0 del 21 dicembre 1997.

Ganz, come noto, era stato acquistato dall’Inter nel mercato invernale per 1,5 miliardi di lire più la seconda metà del cartellino di Francesco Moriero, che già giocava in nerazzurro.

Qui sopra, il video del debutto di Ganz con il Milan. Qui di seguito, invece, il tabellino di quel Milan-Bologna di 'San Siro'.

MILAN-BOLOGNA 0-0

MILAN (4-4-2): Taibi; Cardone (46′ Nilsen), Desailly, Costacurta, P. Maldini; Ba, Albertini, Maini, Savićević (68′ Donadoni); Kluivert (79′ A. Andersson), Ganz. Allenatore: Capello.

BOLOGNA (4-4-2): Sterchele; Mangone, Torrisi, M. Paganin, Paramatti; Nervo, Marocchi (87′ Pavone), Cristallini, Magoni; Kolyvanov (68′ R. Baggio), K. Andersson. Allenatore: Ulivieri.

Arbitro: Rodomonti di Teramo.

Ammoniti: Magoni (B).