VIDEO – 2 febbraio 2005, Messina-Milan 1-4: gol e highlights | News

Messina-Milan 1-4 nel 2005: gol, highlights e tabellino del match

Messina-Milan, esattamente sedici anni fa, il 2 febbraio 2005, finì con un poker rossonero al ‘San Filippo‘. Una vittoria, quella degli uomini di Carlo Ancelotti, firmata dalle doppiette di Hernán Crespo e Jon-Dahl Tomasson. In alto vediamo il video con gol e highlights di quella partita, pubblicato dal Milan sui propri account social ufficiali in partnership con lo sponsor ‘Skrill‘. In basso, invece, il tabellino completo di quel match in terra peloritana.

MESSINA-MILAN 1-4

Marcatori: 9′ e 64′ Crespo (M), 18′ e 90′ Tomasson (M), 30′ Zampagna

MESSINA (5-3-2): Storari; Zoro, Rezaei, Zanchi, Aronica, A. Parisi (67′ Rafael); Donati, Giampà (67′ D’Agostino), Coppola; Zampagna (75′ Di Napoli), Yanagisawa. Allenatore: Mutti.

MILAN (4-3-1-2): Dida; Cafu (72′ Stam), Nesta, Kaladze, P. Maldini; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kaká (88′ Pancaro); Crespo (75′ Ambrosini), Tomasson. Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Bertini di Arezzo.

Ammoniti: Storari, Rezaei, Zanchi e Zampagna (M); Nesta e Tomasson (M).