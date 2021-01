VIDEO – 1999/00, Milan-Juventus 2-0: gol e highlights | News

Milan-Juventus: nel 2000 decise una doppietta di Sheva

MILAN-JUVENTUS ULTIME VIDEO NEWS – Il 24 marzo 2000, a ‘San Siro‘, Milan-Juventus terminò 2-0 per il Diavolo. Doppietta dell’ucraino Andriy Shevchenko nel finale dei due tempi.

In alto, il video con gol e highlights di quella partita, pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali in collaborazione con lo sponsor ‘Skrill‘. In basso, invece, il tabellino completo di quel match.

MILAN-JUVENTUS 2-0

Marcatori: 45′ e 84′ rig. Shevchenko

MILAN (3-4-1-2): Abbiati; Chamot, Costacurta, P. Maldini; Helveg, Albertini, De Ascentis, Guglielminpietro (92′ Sala); Giunti (72′ Gattuso); Shevchenko (93′ West), José Mari. A disposizione: S. Rossi, Ayala, Leonardo, Bierhoff. Allenatore: Zaccheroni.

JUVENTUS (3-4-1-2): Van der Sar; Ferrara (78′ Birindelli), Montero, Iuliano; Zambrotta, Tacchinardi (70′ Kovačević), Davids, Pessotto; Zidane; F. Inzaghi, Del Piero. A disposizione: Rampulla, Tudor, Bachini, Maresca, Oliseh. Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Paparesta di Bari.

Ammoniti: Chamot (M), Davids (J), Ferrara (J), Helveg (M).