VIDEO – 17 gennaio 2010, Milan-Siena 4-0: tripletta di Ronaldinho | News

Milan-Siena 4-0 nel 2010: guarda i tre gol di Ronaldinho

ULTIME NOTIZIE VIDEO NEWS – Esattamente undici anni fa, a ‘San Siro‘, Ronaldinho decideva da solo Milan-Siena 4-0 con una bellissima tripletta. Rivediamo, in alto, i suoi gol nel video pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali in collaborazione con lo sponsor ‘Skrill‘. In basso, invece, il tabellino di quel match firmato dal ‘Gaúcho‘.

MILAN-SIENA 4-0

MARCATORI: 13’ Ronaldinho rig. (M), 28′ Borriello (M), 72’ Ronaldinho (M), 90’ Ronaldinho (M)

MILAN (4-3-3): Dida, Abate, Nesta (55’ Favalli), Thiago Silva, Antonini; Gattuso, Pirlo, Flamini (46’ Jankulovski); Beckham, Borriello (78’ Inzaghi), Ronaldinho. A disposizione: Abbiati, Kaladze, Bonera, Huntelaar. Allenatore: Leonardo.

SIENA (4-3-3): Curci; Rosi, Terzi, Brandão, Del Grosso (65’ Garofalo); Vergassola, Codrea, Ekdal; Jajalo (12’ Pegolo), Rossi (72’ Calaiò), Maccarone. A disposizione: Ficagna, Filipe, Jarolim, Buchel. Allenatore: Malesani.

Arbitro: Saccani di Mantova.

Ammoniti: Rosi (S), Maccarone (S)

Espulsi: Curci (S)