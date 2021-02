VIDEO – 17 febbraio 1985, Milan-Juventus 3-2: gol e highlights | News

Milan-Juventus: il 17 febbraio 1985 fu un 3-2 spettacolare!

Esattamente 36 anni fa, il 17 febbraio 1985, Milan-Juventus a ‘San Siro‘ terminò 3-2 per i rossoneri allora diretti da Nils Liedholm sui bianconeri di Giovanni Trapattoni. In alto vediamo il video con gol e highlights di quel match, pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali in collaborazione con lo sponsor ‘Skrill‘. In basso, invece, il tabellino completo di quel Milan-Juventus di ‘San Siro’

MILAN-JUVENTUS 3-2

Marcatori: 3′ e 39′ Virdis (M), 12′ rig. Platini (J), 30′ P. Rossi (J), 46′ rig. Di Bartolomei (M)

MILAN (4-4-2): Terraneo; Tassotti, Di Bartolomei, Battistini, F. Galli; A. Icardi, Verza, Wilkins, Evani; Hateley, Virdis. Allenatore: Liedholm.

JUVENTUS (4-4-2): Bodini; Favero, Brio, Scirea, Cabrini; Platini, Bonini (69′ Pioli), Tardelli (69′ Vignola), M. Briaschi; P. Rossi, Boniek. Allenatore: Trapattoni.

Arbitro: Longhi di Roma.