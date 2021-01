VIDEO – 11 gennaio 2020, Cagliari-Milan 0-2: ritorno al gol per Ibrahimovic

Cagliari-Milan 0-2: un anno fa il primo gol di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Esattamente un anno fa, l’11 gennaio 2020, in occasione di Cagliari-Milan, l’attaccante Zlatan Ibrahimovic, tornato ad indossare i colori rossoneri, ha realizzato la sua prima rete della sua nuova esperienza milanista. In alto, nel video pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali, gol e highlights di quel match, vinto 0-2 dai ragazzi di Stefano Pioli. In basso, il tabellino completo della sfida decisa dai gol di Rafael Leão e Ibrahimovic.

CAGLIARI-MILAN 0-2

Marcatori: 46′ Rafael Leão (M), 64′ Ibrahimovic (M)

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nández (76′ Ionita), Cigarini, Rog (76′ Castro); Nainggolan; João Pedro, Simeone (69′ Cerri). A disposizione: Rafael, Cragno, Lykogiannis, Walukiewicz, Oliva, Ladinetti, Birsa. Allenatore: Maran.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria (73′ Conti), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu (64′ Bonaventura); Rafael Leão (90′ Rebić), Ibrahimović. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Gabbia, Brescianini, Krunić, Paquetá, Suso, Piatek. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammoniti: Cigarini (C), Nández (C), Lu. Pellegrini (C), Bennacer (M).

Espulsi: nessuno.

Note: all’82’ annullato per fuorigioco un gol di testa di Ibrahimovic.