Verso Milan-Parma, squadra in ritiro al Melià: il video | PM News
Verso Milan-Parma, squadra in ritiro al Melià: il video
Il Milan di Allegri è arrivato all'Hotel Melià di Milano per il ritiro prima della sfida contro il Parma. Foto con i tifosi presenti
Il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani alle ore 18:00, in occasione della sfida contro il Parma del giovane Cuesta , match valido per la 26^giornata di Serie A. Nel video possiamo ben vedere l'arrivo della squadra rossonera all'Hotel Melià di Milano. Foto e autografi per i vari tifosi presenti