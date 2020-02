VIDEO INTER – Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha vissuto tanti derby in Serie A. Alla vigilia di Inter-Milan, atteso derby della Madonnina in programma domani sera, ore 20:45, a ‘San Siro‘, ecco numeri, curiosità e statistiche sul mister salentino, ancora imbattuto nelle stracittadine nella massima serie, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android