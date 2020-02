VIDEO MILAN – Mancano tre giorni al Derby e ancora non è certa la presenza di Samir Handanovic, portiere nerazzurro. Sta facendo di tutto per giocare Inter-Milan, ma probabilmente prenderà una decisione definitiva solo domenica stessa. Nel video il punto della situazione e le ultime sulle condizioni del numero uno interista in vista del Derby.

