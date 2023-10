Napoli, Garcia: “Che mancanza di rispetto nei miei confronti” | VIDEO

Rudi Garcia del Napoli, alla vigilia della sfida in casa dell'Hellas Verona, ha parlato di quanto successo dopo il ko contro la Fiorentina

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del 'Bentegodi', in casa dell'Hellas Verona. Il tecnico francese ha voluto criticare il modo in cui è stato trattato dopo la sconfitta interna (1-3) dello scorso 8 ottobre contro la Fiorentina. Ecco, dunque, in questo video le dichiarazioni di Garcia sul tema