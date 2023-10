Napoli, Garcia: “Ora so chi sono i miei amici e i miei nemici” | VIDEO

Alla vigilia di Verona-Napoli il tecnico degli azzurri, Rudi Garcia, ha risposto in maniera provocatoria alla domanda di un giornalista

Sono giorni caldi in casa Napoli. Ieri pomeriggio, alla vigilia della trasferta - delicata - in casa dell'Hellas Verona, il tecnico degli azzurri, Rudi Garcia - a rischio visto il rapporto non idilliaco con il Presidente Aurelio De Laurentiis - ha risposto in maniera provocatoria alla domanda di un giornalista. Ecco il siparietto in questo video