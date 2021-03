Milan corsaro al ‘Bentegodi’: le foto dei gol

Verona-Milan, allo stadio ‘Bentegodi‘, è terminata 0-2. Due prodezze di Rade Krunic e Diogo Dalot hanno deciso il match della 26^ giornata di Serie A in favore dei rossoneri. Rivediamole insieme, dunque, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘. Per entrambi si tratta del primo gol in campionato con la maglia del Milan.