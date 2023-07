Milan, Ventola: “Pazzia mandare via Maldini. Tonali e Frattesi…” | VIDEO

Ventola, ex attaccante dell'Inter, ha parlato anche del Milan, degli addii di Maldini e Tonali e della scelta di Frattesi

"Capisco il Milan che vende Tonali o l'Inter che vende Brozovic. Ci sta, il calcio italiano va così". Queste le parole di Ventole, ex attaccante nerazzurro, ai microfoni di Gazzetta TV durante laBobo Summer Cup. "Thuram mi piace. Ci sta che Onana possa andare via. L'inter al momento è superiore al Milan, per questo capisco Frattesi. Pazzia mandare via Maldini"