Venezia, Pohjanpalo fa poker. Poi si scola una birra in campo | VIDEO

Joel Pohjanpalo, attaccante finlandese del Venezia, ha segnato quattro gol nella partita vinta 5-0 al 'Penzo' contro il Modena. Con questo poker di reti, Pohjanpalo si è portato in testa alla classifica cannonieri della Serie B con 17 reti, insieme a Gianluca Lapadula del Cagliari. Lo spettacolo, però, è arrivato dopo la partita, quando il giocatore dei lagunari si è scolato una bella birra in campo per festeggiare! Ecco il video